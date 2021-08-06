Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşı sayısı açıklaması

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir yandan tedbirler sürerken aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Bakan Koca, 'Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı.' açıklamasında bulundu.

VAKA TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,32 olarak kayda geçti.

'TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN'

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kovid-19 Aşı İş birliği Forumu'na video konferans yöntemiyle katılan Bakan Koca, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarına ilişkin tartışmaların, salgının ikinci yılında hala sürüyor olmasının, durumun aciliyeti ile çeliştiğini belirterek, bu konuda uluslararası iş birliğinin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Koca, illere göre 24-30 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te arttığı bilgisini paylaşan Koca, "Daha çok aşı olan kişi, daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

TURKOVAC'IN KLİNİK ÇALIŞMALARI İÇİN GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLERİN E-NABIZ'DAN BAŞVURULARI YAPABİLECEK

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı.

Salgın tedbirleri kapsamında Karabük'te bir köy ile bir mahalledeki bazı evlerde, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırsal bir mahallede ve Adıyaman'da 36 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda Kovid-19 aşıları uygulandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara