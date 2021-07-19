Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: 'Vaka sayısı artıyor' deyip uyardı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı ise 63 milyon 400 bini aştı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Bakan Koca ise salgında son durum hakkında şu bilgileri paylaştı:



Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.

AŞI ORANIMIZ BİZİ SALGIN DALGALARINDAN KORUR MU?



Aşılama oranlarının hızla artması ve normalleşme adımları ile birlikte pek çok kişi pandeminin artık biteceğine dair ümitli. Ancak hala aşılanmayan, sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı da oldukça fazla. Öte yandan delta varyantının tüm dünyada vakaları tırmandırdığı da bir gerçek. Peki 4'üncü dalga gelecek mi? Aşı oranımız bizi dalgalardan korur mu?

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, tam bitti diyecekken yeniden alevleniyor. Aşılanmadaki hız ve 17 günlük tam kapanma sonrasında vakaların da düşmesiyle normalleşme adımları atıldı. Vakalar 4 bin civarlarına kadar inmişken yeniden bir yükseliş gözlenmeye başladı. 17 Temmuz verilerine göre Türkiye'de 24 saatte 7 bin 666 vaka görüldü. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında da vakalarda bir yükseliş trendi hakim. Öyle ki; ABD’de bazı eyaletler maske zorunluluğunu tekrar getirdi. Koronavirüsün seyrini değiştiren varyantların yanı sıra aşı olma oranlarının da bu tabloda etkisi oldukça büyük.

PEKİ DÖRDÜNCÜ DALGA GELECEK Mİ?

Uzmanlar dünyada dördüncü bir dalga görülmesinin sürpriz olmayacağını söylerken, Türkiye için de bayram tatiline dikkat çekti.

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Dünya genelinde dördüncü dalganın görülme ihtimali kesinlikle var. Hatta dördüncü dalga kaçınılmaz durumda şu anda. Çünkü delta varyantı gerçekten şu ana kadar ki virüslerin en bulaşıcı versiyonu. Çok hızlı bulaşıyor ve dünyada birçok ülkenin de aşılanma oranları çok düşük. Şu an toplumsal bağışıklığa ulaşmış birkaç ülke var ve onun dışındakilerde virüs hızlı bir şekilde yayılıyor. Hatta daha önce çok az vakanın olduğu Tayland, Vietnam gibi ülkelere de çok büyük bir dalga geldi ve bu ülkelerdeki ilk büyük dalga. Tayland'da geçen aya kadar günde birkaç vaka görülürken, son zamanlarda yaklaşık on bini buluyor. Aşıların yetersiz olduğu ülkelerde delta varyantını kontrol etmek pek mümkün gözükmüyor. Ancak aşı olan yerlerde en azından virüsün önü kesilebiliyor. Bunun örneğini İsrail'de görüyoruz. İsrail'de de vakalarda artış var ama bu artış orantısal olarak çok daha düşük. Özellikle hem İsrail'de hem İngiltere'de olan artışlarda ağır hastalık ve ölümler orantısal olarak artmıyor.

Dördüncü dalganın Türkiye’yi de vurma ihtimali her zaman var. Türkiye son bir ayda çok hızlı bir aşı programı uygulayarak bir miktar bunun önüne geçebildi. Fakat hala toplumsal bağışıklık için yetersiz durumda. Toplumsal bağışıklığa ulaşmamız için en az iki ay süre var. Çünkü çoğu insanın ikinci doz aşıları yeni uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin günlük bir milyon aşılamayı en az iki ay devam ettirmesi gerekecek ki iki doz aşı olan nüfus yüzde altmışlara ulaşsın. İşte o zaman önünü kesebileceğimizi düşünüyorum. Burada işin önemli bir kısmı halka da düşüyor. Açılma oldu ancak yine de kapalı ortamlarda maskenin takılması gerekiyor. Özellikle de bayram süreci çok tehlikeli olacak ve vaka sayılarında kesinlikle artış yaşanacak. Aşılamanın iyi gitmesinden dolayı dördüncü dalgada ortaya çıkan vaka sayılarının önceki dalgada olduğu kadar yükseleceğini düşünmüyorum.

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