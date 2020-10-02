Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlara teşekkür ediyorum.



Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık.



Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Son 21 ayda oluşturduğumuz doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor.



Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum.