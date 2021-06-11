Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Biontech açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Her BionTech aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.' açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara