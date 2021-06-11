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Haber Giriş: 11.06.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Biontech açıklaması

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Biontech açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Her BionTech aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.

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