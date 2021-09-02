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GeriGündem Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Son durumu paylaştı
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Haber Giriş: 02.09.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Son durumu paylaştı

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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında son durumu paylaştı. Bakan Koca mesajında "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı...

18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız.

 

Türkiyede uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti

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