Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Son durumu paylaştı

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı...

18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız.

18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara