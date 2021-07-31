MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından 30 Temmuz Cuma günü ülkemizde yapılan Kovid-19 aşı verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından 30 Temmuz Cuma günü ülkemizde yapılan Kovid-19 aşı verilerini paylaştı.

Koca'nın verdiği bilgiye göre 30 Temmuz cuma günü ülkemizde 1 Milyon 410 Bin 562 doz aşı uygulandı.

İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331 bin 616 olurken ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890 bin 173 oldu.

Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188 bin 773'e yükseldi.

Son dakika haberi: 30 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum
Son dakika haberi: 30 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı ise 21 milyon 253 bin 444’e indi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan aşı açıklaması

 

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi