Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşılamasında son durum

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

AŞIDA 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi.

AŞIDA 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara