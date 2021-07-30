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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşılamasında son durum
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Haber Giriş: 30.07.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşılamasında son durum

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte koronavirüs aşılamasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 1 Milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını duyurdu. Bakan Koca ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 21.585.060’a indiğini açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

AŞIDA 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi.

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