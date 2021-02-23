MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23.02.2021 - 00:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ilde vaka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken, İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı

VAKA SAYISI AZALAN VE ARTAN İLLER

Bakan Koca'nın açıkladığı il il corona virüsü haritasında geçen haftaya göre Ordu, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.


Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı


BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 22 Şubat korona tablosunu açıkladıSağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı.1 Mart itibarıyla geçilmesi planlanan kademeli normalleşme öncesi koronavirüs tablosundaki rakamlar endişe vermeye devam ediyor. Tabloya göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi