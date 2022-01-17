Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs(COVID-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede olduğu gözlendi.



Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması şu şekilde:



1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.



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