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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

#Koronavirüs#Aşı#Salgın
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısına göre, Eskişehir 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede. İstanbul'da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs(COVID-19) vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede olduğu gözlendi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması şu şekilde:

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı
Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller ise 4,70 ile Van, 6,77 ile Hakkari ve 12,33 ile Ağrı oldu.

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı ise 138 milyon 880 bini aştı.

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