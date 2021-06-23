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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Koronavirüs aşılamasında yeni dönem
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Koronavirüs aşılamasında yeni dönem
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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Koronavirüs aşılamasında yeni dönem

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Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs(Kovid-19) aşı sayısı 43 milyon 900 bini aştı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında 25 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

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  • Bakan Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni dönem
  • Bakan Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni dönem
  • Bakan Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni dönem
  • Bakan Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni dönem
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ayşenur Yılmam, AA muhabirine, yaş sınırının 25'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aşı olduğu için kendini hastalığa karşı daha güvende hissettiğini ifade eden Yılmam, "Çünkü ben aylardır bunu bekliyordum. Kendimi mutlu hissediyorum herkesin de aşı olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni dönem

Adnan Ata ise yaş sınırının düşmesi sonrası randevu alarak aşı olmaya geldiğini belirtti.

Bakan Koca duyurdu Koronavirüs aşısında yaş sınırı 25e indi
Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs aşısında yaş sınırı 25'e indi

Kendini artık daha güvende hissettiğini anlatan Ata, "Kendini bilen, bilinçli olan herkes aşısını olması lazım. Aşı olmayanların neden tereddüt ettiklerini bilmiyorum ama aşı zaten belirli testlerden geçirilmiş insan sağlığı için olan bir şeydir. O yüzden aşı olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar Edirne'de 333 bin 460, Kırklareli'nde 279 bin 863, Tekirdağ'da 628 bin 841 doz aşı yapıldı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni dönem

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