Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok artan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vaka sayısı en fazla artan ve azalan kentleri duyurdu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde.
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiov— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
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