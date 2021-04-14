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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok artan iller
GeriGündem Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok artan iller
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Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok artan iller

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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vaka sayısı en fazla artan ve azalan kentleri duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu İşte vaka sayısı en çok artan iller

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu İşte vaka sayısı en çok artan iller

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