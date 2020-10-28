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Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Bir ilk olacak

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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Bir ilk olacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ilk kez Ankara dışında toplanacağını duyurdu.

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya gelecek.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, ''Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak'' dedi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Bir ilk olacak

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