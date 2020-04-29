Son dakika: Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca sağlık çalışanları ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi de paylaşarak 7 bin 428 sağlık çalışanının enfekte olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç sağlık çalışanın enfekte olduğu yönündeki soruya şu cevabı verdi:
‘Sayıları çok vermekten yana olmadığımı ifade etmiştim sağlık çalışanlarıyla ilgili. Şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri, gayret, fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam birilerinin söylediği kadar değil daha fazlası maalesef. Enfekte sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde vakalarımız içinde oranı yüzde 6,5'a yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde 10-11'lerde. Gönlümüz hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum.’
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