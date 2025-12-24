×
Gündem Haberleri

Son dakika... Sadettin Saran gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 19:39

Son dakika haberi... 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Saran'ın jandarmada ki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

FENERBAHÇE: BAŞKANIMIZIN BU SÜRECİ ATLATACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAM

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

