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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 01.07.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın paniği

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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın paniği

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanın açık otoparkındaki bir binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, açık otoparkın binasındaki yanan izolasyon malzemelerini kısa sürede söndürülerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan kimse olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanında yangın paniği

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