Son dakika... İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Soner Yalçın, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan ifade için emniyete götürüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 08:45

Gazeteci Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, polis tarafından ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne ifadeye götürüldü. Gazetecilerin, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenildi.

Gazeteci Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

