Son dakika... Sabah saatlerinde iki deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Çanakkale ve Yalova'da deprem yaşandı. Yalova Çınarcık'ta saat 05:51'de 7.6 kilometre derinlikte 3, Çanakkale Bademli açıklarında saat 06:03'de 10 kilometre derinlikte 3.1 şiddetinde deprem oldu.