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Haber Giriş: 11.12.2020 - 07:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sabah saatlerinde iki deprem

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Son dakika... Sabah saatlerinde iki deprem
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Çanakkale ve Yalova'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Yalova Çınarcık'ta 3, Çanakkale Bademli açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Çanakkale ve Yalova'da deprem yaşandı. Yalova Çınarcık'ta saat 05:51'de 7.6 kilometre derinlikte 3, Çanakkale Bademli açıklarında saat 06:03'de 10 kilometre derinlikte 3.1 şiddetinde deprem oldu.

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