Son dakika... Saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunda bariyerler kesildi! Esaret son buluyor

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Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, saatlerdir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.

Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARA KUMANYA DAĞITILDI

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ



Bursa-İzmir Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.







VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, dün akşam saatlerinden itibaren kapalı olan Balıkesir-Susurluk kara yolunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir-Susurluk arasındaki kara yolunun her iki yönde dört ayrı noktasında kapanan yerler olduğunu söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor. AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızın desteğiyle oluşturulan ekiplerimizce vatandaşlara sıcak çorba ve yiyecek ikram ediliyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekipler orada hemen cevap veriyor. Şu an için ciddi bir sıkıntı yok. Tipi devam ettiği için yol açılsa da kısa bir süre sonra yine kapanıyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

BARİYERLER KESİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve itfaiye ekipleri, 20 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolundaki çalışmaları incelemek için Değirmenboğazı mevkisine gitti.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere, şu anda tüm ekiplerin bölgede çalıştığını söyledi.



Yılmaz, itfaiye ekiplerince bariyerin kesilerek araçların açık olan karşı yola alındığını belirterek "İnşallah kısa süre içinde mahsur kalan bütün araçlar kurtulacak, şu an araçlar bariyeri keserek açtığımız yerden çıkış yapmaya başladı. İleriden tekrar kendi yollarına girerek devam edecekler. Vatandaşlarımız mahsur kalmaktan hava kararmadan kurtuldu." ifadelerini kullandı.

NİŞAN DÖNÜŞÜ YOLDA KALDILAR

Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi.

Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Tırla çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"3 SAATTİR AYNI YERDE BEKLİYORUZ"

Yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Akbel, "Ankara'dan gelip Balıkesir'e gidiyorum. Yollar karlı ve buzlu. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu ama buradan sonra biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. 3 saattir burada bekliyoruz. 3 saatte sadece bir kaç kilometre yol gidebildik" dedi.

‘3 SAATİR YOLDAYIM’

Trabzon’dan Antalya’ya doğru yola çıktığını, 3 saattir Samsun’da yolda kaldığını belirten bir sürücü, “Herhalde gidemeyeceğiz, Giresun’da da kar vardı ama bu kadar yoktu. Zaten bu kadar karın yağacağını da tahmin etmemiştim. Eğer böyle devam ederse yolda kalmaktansa geri döneceğim” dedi.

‘ÇORUM- SAMSUN KARAYOLU'NDA DA SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ’

Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergâhlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün gece başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Çorum-Samsun Karayolu'nun 7’inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10’uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Ağır vasıtaların kayması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan trafik ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi. Özel harekât polisleri de, yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.

ŞEKERPINAR'DA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İstanbul'da zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu'na ilerlemeyince Şekerpınar kavşağını kullanarak D-100 Karayoluna girmek isteyen sürücüler bu kez Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşağı kilitledi. Bölgede TIR'lar ve otomobillerden oluşan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Sürücülerden Muharrem Büyükçakır "Yaklaşık olarak iki saat oldu. Hala gişelerdeyiz gördüğünüz gibi. Kar yağdığında bu rezilliği hep yaşıyoruz. Dün gerçi bu kadar yoktu ama bugün çok fena. Önlem alınmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ben dağıtım işi yapıyorum. Şu anda 16 tane işim var ve daha hiç dağıtamadım. Trafik 15 dakikadır hiç ilerlemedi" dedi. Başka bir sürücü ise, "40 dakika oldu, 40 dakikadır bekliyorum. Otobandan çıktım buraya kadar 40 dakika sürdü herhâlde." diye konuştu.