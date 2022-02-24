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Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'ya askeri müdahale... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

#Ömer Çelik#RUSYA#Ukrayna
Son dakika: Rusyadan Ukraynaya askeri müdahale... Ömer Çelikten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası toplanan AK Parti MKYK toplantısı son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi. Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik.  Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı Afrika dönüşü sonrası. Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti.

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Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

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