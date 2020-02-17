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AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 18:17,Son Güncelleme:/

Son dakika... Rusya'da kritik İdlib zirvesi

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Son dakika... Rusya'da kritik İdlib zirvesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet bugün Moskova’da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. İdlib’deki son durum ele alındı.

Heyet, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

İdlb'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek.

Dışişleri'nden yapılan açıklama;

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile RF Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Verşinin başkanlığındaki heyetlerarası görüşme bugün Moskova’da gerçekleştirilmiştir.

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