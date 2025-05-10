×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Rusya’da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan 2 şahıs yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Interpol Kırmızı Bülten#Gürcistan Yeşil Bülten
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 08:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan şahsın Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi B. P'nin Antalya’da yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R. Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P. Antalya’da yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Interpol Kırmızı Bülten#Gürcistan Yeşil Bülten

BAKMADAN GEÇME!