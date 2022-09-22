Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.



Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.



SUUDİ ARABİSTAN ARABULUCULUĞUNDA 10 YABANCI UYRUKLU SAVAŞÇI SERBEST BIRAKILMIŞTI



Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’i İngiliz toplam 10 savaş esiri, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a gönderilmişti. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arabuluculuğunun ardından 10 savaş esirini serbest bıraktığı aktarılarak, “İlgili Suudi makamları onları Rusya'dan alıp Krallığa transfer etti ve kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için prosedürleri kolaylaştırıyor" denilmişti.



İDAMA MAHKUM EDİLEN İNGİLİZLER SERBEST BIRAKILANLAR ARASINDA



Serbest bırakılan grubun ABD, İngiliz, İsveç, Hırvat ve Fas vatandaşlarından oluştuğu ve aralarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim de bulunuyor.