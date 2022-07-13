Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilecek. Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den (BM) heyetler, Ukrayna'daki tahılın güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması amacıyla bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

20 MİLYON TON TAHIL BEKLEMEKTE

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında olması dünyanın bir gıda krizinin eşiğine gelmesine yol açıyor.

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Ukrayna'nın mühim limanlarından Odessa'da 20 milyon ton tahılın rehin kaldığı tahmin ediliyor.

İhracatın kesintiye uğraması yüzünden dolan depolar, Ukrayna'daki yapılacak hasatların da saklanması konusunda endişe yaratıyor.