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Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Rus Heyet

İstanbul'da düzenlenecek 4'lü tahıl zirvesine katılacak Rus heyeti İstanbul Havalimanı'na indi. Heyettekiler, havalimanından ayrıldı.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilecek. Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı'na indi. 

Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'den (BM) heyetler, Ukrayna'daki tahılın güvenli bir şekilde sevkiyatının sağlanması amacıyla bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

20 MİLYON TON TAHIL BEKLEMEKTE

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında olması dünyanın bir gıda krizinin eşiğine gelmesine yol açıyor.

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Ukrayna'nın mühim limanlarından Odessa'da 20 milyon ton tahılın rehin kaldığı tahmin ediliyor.

İhracatın kesintiye uğraması yüzünden dolan depolar, Ukrayna'daki yapılacak hasatların da saklanması konusunda endişe yaratıyor.

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Rus Heyet

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