Son dakika... Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi

Güncelleme Tarihi:
ABD’de 25 Mart’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Filistin’i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi.
RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.
ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.
Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.