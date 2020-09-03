Son dakika... RTÜK'ten Netflix'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınladığı film fragmanında çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer alması gerekçesiyle Netflix'e yayın ilkesi ihlali cezası verdi. Çocuk istismarı görüntüleri içeren film de katalogdan çıkarılacak.

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların, Üst Kurul denetimine alınmasından sonra ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasının görüşüldüğü belirtildi. Netflix hakkında hazırlanan uzman raporunun ele alındığı Üst Kurul toplantısında, öncelikle 9 Eylül’de yayınlanacağı duyurulan söz konusu filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi değerlendirildi.

Açıklamada "Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi. RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan 'yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez' hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

ÇOK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yönetmen Maïmouna Doucouré’nin çektiği ‘Minnoşlar’ filminin 18 Ağustos’ta yayınlanan afişinde 11 yaşındaki kız çocukları ‘twerk’ isimli dansı yaparken görüldü. Afişin konu kısmında ise “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur” ifadelerine yer verilmişti. Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye’de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturmuştu.

Sundance Film Festivali’nde ödül kazanan ve beğeni kazanan film, Fransa’da 19 Ağustos’ta farklı bir afişle vizyona girmişti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Netflix özür mesajı paylaşmıştı. Mesajda, “Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denilmişti. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırılmıştı.