Son dakika... RTÜK'ten AKİT TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devletin zirvesinin Anıtkabir ziyaretine ilişkin haberde kullanılan alt yazı ile ilgili Akit TV’ye de yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Açıklamada, haberde verilen söz konusu ifadenin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kaldığına vurgu yapılarak, "Kanunda yer alan 'yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi" denildi.

Sahte ürün satışı yapılan televizyonları mercek altına alan Üst Kurul, sağlık beyanıyla halkı kandırarak sahte ürün ve bitkisel ilaç sattıkları gerekçesiyle Kanal Yalova, Top Shop TV, Anadolu TV, BLD, Nehir, Dolunay Int kanallarına en üst sınırdan para cezaları ile program ve yayın durdurma cezaları verdi.