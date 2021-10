Son dakika... RTÜK, şifresiz yayınlanacak maçların listesini yayınladı

Haberin Devamı

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre RTÜK, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi.

Spor camiası ve ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin merakla beklediği 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi'nin yeni hali, üst kurulun resmi internet sitesine eklendi. Buna göre, yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacağı 22 maddelik liste şu şekilde:

1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları

2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları

4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları

5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları

6) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması

7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları

9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

13) Akdeniz Oyunları

14) İstanbul Maratonu

15) Gazi Koşusu

16) İslam Dayanışma Oyunları

17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri

18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)

19) Yunus Emre Şenlikleri

20) Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri

21) Nevruz Etkinlikleri

22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

​6112 sayılı kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci üst kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.