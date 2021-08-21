Son dakika: Rize'yi yağış vurdu! İki ev toprak kayması nedeniyle boşaltıldı

Kent merkezinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.



Bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin incelemesinin ardından iki evin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı, evlerin çevresinde önlem alındı.



Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.









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