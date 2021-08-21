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AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 02:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rize'yi yağış vurdu! İki ev toprak kayması nedeniyle boşaltıldı

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Son dakika: Rize'yi yağış vurdu! İki ev toprak kayması nedeniyle boşaltıldı

Son dakika haberine göre, Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kent merkezinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin incelemesinin ardından iki evin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı, evlerin çevresinde önlem alındı.

Son dakika: Rizeyi yağış vurdu İki ev toprak kayması nedeniyle boşaltıldı

Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.
Son dakika: Rizeyi yağış vurdu İki ev toprak kayması nedeniyle boşaltıldı



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