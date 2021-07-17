Son dakika... Rize'deki sel felaketinden yeni görüntü! Korku dolu anlar: Evin yarısını götürdü

Rize'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı. CNN TÜRK'ün ulaştığı yeni görüntülerde sel dalgası evin yarısını yıkıp geçiyor. 12 kişinin yaşadığı evde herhangi bir can kaybı olmadı ancak ciddi şekilde maddi hasar oluştu.

CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Sercan Sever, Rize'de afeti yaşayan Ballıdere Köyü'nde vatandaşlarla konuştu. Akbulut, "Şu anda Ballıdere Köyü'ne ulaşabildik. Evin yarısı olduğu gibi gitmiş durumda, altta sadece odunlar ve taşlar ayakta tutuyor evi" ifadelerini kullandı.

"50 YILDIR BURADAYIM, İLK KEZ BÖYLE BİR AFET GÖRDÜM"

Sel sularının yarısını yıktığı evin sakinlerinden Gülizar teyze '50 yıldır buradayım, ilk kez böyle bir afet gördüm' dedi.

Ballıdere sakinleri sel anında yaşananları anlatırken "Sel vurunca kapı kapandı, orada kaldılar. Adım atamıyorduk, nefes alamıyorduk. Mecburiyetten evleri buraya yapmak zorunda kaldık. Yağmur Allah'tan geldi ama diğer kabahati bizimdir" ifadelerini kullandı.

Kentte, çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evde Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık’ın da cansız bedenine ulaşıldı.



HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR



Sel afetinden en fazla etkilenen Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.



KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR



Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

YAMAÇLARDA EVLER ASIDA KALDI



Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.



‘ÇOK KORKTUM’



Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu.







‘ÇAYLIKLARIN HEP KOPTUĞUNU GÖRDÜM’



Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi.



‘ÇAY ARAZİMİZ YERİNDE YOK’



Bölgede çay hasadı zamanı olduğunu söyleyen Abdullah Erdoğan ise, “Çok stresli bir gündü. Buralar hep aşağıya indi. Tarım arazilerimiz çok zarar gördü. Karşı dağda bulunan çay arazimiz yerinde yok. Çay zamanı zaten. Bir de üzerine bayram geliyor, herkes stresli. Buradaki koşturmaca uzun sürer. Allah beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

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