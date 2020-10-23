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Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Rize'de genç kızın sır ölümü!

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Son dakika... Rize'de genç kızın sır ölümü!
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Rize’de 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oturdukları apartmanın 7. katındaki evinin balkonunda olduğu sırada sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü dengesini kaybeden 17 yaşındaki Aleyna Karaali aşağıya düştü. Hızla yere düşen genç kızı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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