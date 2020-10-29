Son dakika... Rize'de 3 kardeş 54 günde koronavirüsten öldü

Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de, Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.