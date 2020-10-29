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Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)-
Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Rize'de 3 kardeş 54 günde koronavirüsten öldü

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RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde, koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de, Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.

 

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