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Son dakika... Rize, Artvin, Hakkari, Bolu ve Kastamonu'da okullara kar tatili

#Rize#Artvin#Kastamonu
Son dakika... Rize, Artvin, Hakkari, Bolu ve Kastamonuda okullara kar tatili

Kar yağışı nedeniyle Rize, Artvin, Bolu ve Hakkari'de tüm okullarda, Kastamonu'da ise il merkezi ve 13 ilçede eğitim - öğretime yarın ara verildi.

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Rize Valiliği tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada Vali Kemal Çeber, eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını 'sevgili atmacalarım' diyerek seslendiği öğrencilere esprili dille duyurdu.

Yapılan paylaşımlarda; "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerinde bulunuldu.

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ARTVİN

Artvin Valiliği'nce yapılan duyuruda da "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

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BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

 

 

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#Rize#Artvin#Kastamonu

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