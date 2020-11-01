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Eda Ebru NANECİ- Cemal YILDIRIM/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Son dakika... Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bu sabah bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmayla enkaz altından çıkarılan 40 yaşlarındaki erkeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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