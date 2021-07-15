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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme
GeriGündem Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı duyurdu 1 Temmuzdan itibaren aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

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