MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı
GeriGündem Son dakika: Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 11.01.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.

Facebooktan WhatsApp ile ilgili sözleşme açıklaması.. Tepkiler çığ gibi büyüyor
Facebook'tan WhatsApp ile ilgili sözleşme açıklaması.. Tepkiler çığ gibi büyüyor!
WhatsApp neden sözleşme istiyor İşte WhatsApp’ın 3 hedefi..
WhatsApp neden sözleşme istiyor? İşte WhatsApp’ın 3 hedefi..
Telegram WhatsAppın tabutunu kaldırdı
Telegram WhatsApp'ın 'tabutunu kaldırdı'
Signalin başında WhatsAppın kurucusu da var
Signal'in başında WhatsApp'ın kurucusu da var
WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar
WhatsApp, Signal, Telegram ve BiP: Hangi verileri topluyorlar?

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle