Son dakika... Rehin tutmuşlar! ‘Geceden beri ’imdat’ diye bağırıyordu’

Hırka-i Şerif Mahallesi Cevizci Ekrem Sokaktaki bulunan 5 katlı binanın giriş katından saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan daireye giren itfaiye ekipleri yerde yarı baygın halde yatan kişiyi dışarıya çıkardı.

Filistinli olduğu öğrenilen kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan görgü tanıklarından Şahin Kıraç Filistinli adamın içeride rehin tutulduğunu öne sürerek, "İçeride rehin tutmuşlar. 3 kişi girdiler, bunu tek bırakmışlar içeride. Geceden itibaren bağırıyormuş içeride, imdat imdat diye. Yangın çıkartmış, itfaiyeciler kurtardı" diye konuştu.