Son dakika... Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı verildi.

BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi. Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor", "Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…" paylaşımlarına ilişkin, Kütahyalı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.