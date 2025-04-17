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Son dakika... Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

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#Rasim Ozan Kütahyalı#Gözaltı Kararı#Kayyum
Son dakika... Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 11:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, CHP'ye kayyum atanacağı ve Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceği yönündeki paylaşımları nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ‘Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor’, ‘Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…’ paylaşımlarına ilişkin, Kütahyalı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında bugün Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verilip, ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

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#Rasim Ozan Kütahyalı#Gözaltı Kararı#Kayyum

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