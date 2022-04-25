Son dakika: Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?



Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyerden sıcaklıklar etkili olurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Şen'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

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Bahara girdik geçtiğimiz 10 gün içinde. Bahar sıcaklılarının bir adım ötesinde sıcaklıklar vardı. İstanbul civarı ve Marmara’da da bahar sıcaklıklarının üzerine geldik. İstanbul’da Nisan ayı ortalamalarına baktığımız zaman en yüksek 17-18 derecedir. Şimdi 24-25 derece. Yağışlar çok fazla değil. Yarın ve ertesi gün Anadolu’da kırkikindi yağışları olacak. Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru dönüş var. Batıda yağış yok ama Anadolu’da devam edecek.



TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT

Bayrama baktığımız zaman hava böyle olmayacak, bu sıcaklıkları bayramda göremeyiz. Marmara, Ege’de sıcaklıklar 20 derecenin altında gibi seyredecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde tatile gidecekler için söylüyorum sıcaklıklar şimdiki gibi değil. Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29