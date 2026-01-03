×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Q Yatırım Bankası'na ikinci operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Q Yatırım Bankası#Operasyon#Gözaltı
Son dakika... Q Yatırım Bankasına ikinci operasyon: 9 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 11:36

Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; şüpheli Ali Ercan ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şüphelilerin olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınVenezuelada hava saldırısı ABD basını: Emri Trump verdiVenezuela'da hava saldırısı! ABD basını: Emri Trump verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Q Yatırım Bankası#Operasyon#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!