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Son dakika... Putin ateşkesi duyurdu: 15 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmelere başlamayı öneriyoruz

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Vladimir Putin#Ateşkes
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 01:50

Son dakika haberi.... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz." diye konuştu. Öte yandan Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları şu şekilde:

5 Mayıs ateşkesini Kiev bozmuştu. Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Ateşkes anlaşmasında saldırıları da göz önünde bulundurduk. Rusya bölgesine yapılan saldırıların farkındayız. Bazı önlemler aldık ve ateşkes anlaşmaları yapmaya çalıştık. 2022’de de denemiştik ama her şeye rağmen konuşmalarımızı sürdürdük.

"YARIN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUZ"

Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz. Türk mevkidaşlarımızla da konuşmuştuk. Onlarla da gelişmeleri organize etmeye çalıştık. Görüşmelerde ortak anlaşmaya vardık. Yarın Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlıyoruz. Bize bu fırsatı vermeleri çok güzel. Ukrayna’daki durumu çözmek isteyen insanların olması çok güzel. 

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Vladimir Putin#Ateşkes

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