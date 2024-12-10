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Son dakika... PTT'den "HGS mobil" açıklaması

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#PTT#HGS#PTT Açıklama
Son dakika... PTTden HGS mobil açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 23:16

Son dakika haberi... HGS mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara izinsiz bildirim gönderilmesiyle ilgili PTT tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır." denildi.

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PTT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

Olayın tespitiyle birlikte güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#PTT#HGS#PTT Açıklama

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