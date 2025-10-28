×
Gündem Haberleri

Son dakika... Prof. Üşümezsoy'dan CNN Türk'te... Balıkesir'de deprem fırtınası! Depremler neyin habercisi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 21:10

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede meydana gelen artçı sarsıntılar ve 'İstanbul-İzmir'de yeni deprem olacak mı?' sorularını CNN Türk'te yanıtladı.

Prof. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

Eğer bu faylar yıkılsaydı çok daha fazla yıkım olurdu. Burası kırıldıktan sonra bunun yarattığı stres yan ortama geçiyor. Bu yeni depremlerin olacağını söylüyordu. Simav'da 5.4'lük depremler oldu ama mesela bu ana deprem değildi. Önce yan faylar yırtılıyor. Burada bir sürü artılar oldu, onlar da bu fayın kırılmasına işaretti.

Yangın olduğu zaman orman kömüre döner artık yanmaz. Burada yeni depremler olması demek ki yeni faylar oluşuyor.

Balıkesir'de ikisi bir arada da olabilirdi o zaman daha büyük bir deprem olabilirdi.

