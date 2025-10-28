Son dakika... Prof. Üşümezsoy'dan CNN Türk'te... Balıkesir'de deprem fırtınası! Depremler neyin habercisi

Haberin Devamı



Prof. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

Eğer bu faylar yıkılsaydı çok daha fazla yıkım olurdu. Burası kırıldıktan sonra bunun yarattığı stres yan ortama geçiyor. Bu yeni depremlerin olacağını söylüyordu. Simav'da 5.4'lük depremler oldu ama mesela bu ana deprem değildi. Önce yan faylar yırtılıyor. Burada bir sürü artılar oldu, onlar da bu fayın kırılmasına işaretti.









Yangın olduğu zaman orman kömüre döner artık yanmaz. Burada yeni depremler olması demek ki yeni faylar oluşuyor.



Balıkesir'de ikisi bir arada da olabilirdi o zaman daha büyük bir deprem olabilirdi.



