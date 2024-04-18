Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tokat depremini yorumladı: Bu deprem kritik

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"Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz" diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli. Mühendislik olarak hatalı binalarda bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir. 5 km yüzeye yakın olması daha geniş alanda hissedilmesini sağlar. 5.6 büyüklüğündeki deprem bayağı hissedilir ama önemli olan hasarın meydana gelip gelmemesidir. Türkiye deprem ülkesi ve bunu kabul etmek gerekiyor. Depreme karşı dirençli şehirler yapmamız lazım. Bu depremler devam edecek. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır. Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz.

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Kırsal kesimdeki yapılar ciddi mühendislik görmediği için oralarda hasar görülebilir. Umarız ki şu olmamıştır. Depremde insanlarımız fazlaca panikleyip balkondan atlayabiliyorlar. Deprem anında beklemek gerekir. Deprem sırasında kaçmak çok mantıklı değil. Madem deprem ülkesiyiz o zaman örgütlü bir toplum olmak zorundayız. Planınızın olması lazım. Deprem yakaladığı sırada önceden bir planınız olması lazım. Balkondan atlamadan evin içinde çöp-kapan-tutun pozisyonunda olmalıyız. Bazı eşyalarımızı üstümüze devrilmesin diye sabitlemeliyiz. Deprem geçtikten sonra da afet çantamızı alıp toplanma alanına gitmeliyiz. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı tüm devreleri kapattıktan sonra gitmeliyiz. Bunları önceden planlamak lazım. Depremden herkes korkar. Bir deprem hocası olarak ben de korkarım. Bu insanı bir fonksiyon.