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Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...

#Hava Durumu#Meteoroloji#Marmara
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün ülke genelinde yağış beklenmezken önümüzdeki günlere dikkat çeken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yarın sabah Trakya ve Marmara ve Ege Bölgesi’nde yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor.' uyarısında bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN YAĞIŞ İÇİN GÜN VERDİ VE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in son hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

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Bugün ülkede yağış görülmüyor. Batıda sıcaklıklar 2-3 C artmaya devam ediyor. Yarın sabah Trakya ve Marmara ve Ege Bölgesi’nde yağmur var. Yağışlar salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılacak ve 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren yağmur şiddetini artırıyor. Güney Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde yağmur su baskınları yapabilecek seviyede. Diğer bölgelerde yağışlar genellikle yağmur yükseklerde karla karışık yağmur ve kar Doğu Anadolu’da kar şeklinde olacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10
Erzurum: Az bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu 16

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Marmara

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