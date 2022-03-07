Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar geliyor

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Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

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Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.

10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiyenin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.



PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.

Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

Yerel yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenler aman dikkat tekrar olumsuzluk yaşamayalım. En fazla dikkat edecek olanlar ise biz vatandaşlar Kiş lastıksiz çıkmayın. Siz yolda kalınca arkadakı kiş lastiklilerde yolda kalıyor En önemlisi yolu açmak için kepçe de gelemiyor

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Tabiki bunlarin hepsi tahmin. Atmosferdeki olaylara etki eden okadar cok sey varki bunlarin hareketlerini tek tek kontrol etmeniz ve tahmin etmeniz zor. Afrikadaki bir kelebegin kanat cirpmasi bile etkiliyor. Bu denle ben sadece olasiliklari yazdim.



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 9İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15