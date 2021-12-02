Son dakika: Prof. Dr. Şen canlı yayında 'gün' verdi ve uyardı! Lodos geri dönüyor

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Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bu gece saatlerinde Kıyı Ege’de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, cumartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İzmir’in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2); Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.



Rüzgar, batı ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

LODOS GERİ DÖNÜYOR



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Önümüzdeki günler için hava durumu değerlendirmesinde bulunan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu açıklamlarda bulundu:



Lodos batı bölgelerinde geri dönüyor. İzmir, Aydın, Muğla civarında yağışla gelecek. Bugün ve yarın çok kuvvetli olmayabilir. Marmara Bölgesi ve İstanbul’da daha hızlanacak. Pazar ve pazartesi günü batı bölgelerde daha etkili olabilir. Doğu Karadeniz’de biraz yağmur var.



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Lodos Kuzey Ege’yi daha çok etkiler. İzmir, Bursa ve İstanbul’da etkili olacak. Geçen seferki gibi şiddetli olmayacak. Çatılarımızı kontrol ettirmemiz gerekiyor. Balkonlarda serbest halde bir şey bırakmayalım.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu, batı çevreleri zamanla parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu 11