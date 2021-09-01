Son dakika... Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a sağanak uyarısı! 'Dikkat etmemiz lazım'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu akşam gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Şen'in canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün yağış var. Trakya'da ve Edirne'de başladı yağış. Ankara'nın kuzeyinde, Kırıkkale civarında var. Akşama İstanbul'a da gelecek yağış. Doğu Karadeniz'de yağış var. Dikkat etmekte fayda var.

"DOLU YAĞIŞI DA OLABİLİR"

Bu yağış sırasında dolu yağışı da olabilir. İç Anadolu'nun kuzeyinde dikkat etmemiz lazım, bu gece de İstanbul'a dikkat etmemiz lazım. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

"10 GÜN SERİN OLACAK"

Artık tatili biraz arka plana atmamız lazım. Daha bitmedi sıcaklar ama önümüzdeki bir 10 gün biraz daha serin olacak. Tekrar sıcaklar olabilir ama 35 dereceleri bulmaz. İstanbul'da sıcaklıklar 25-26 dereceye inebilir.

LEYLEKLERİN ERKEN GÖÇÜ 'KIŞ SERT GEÇECEK' ANLAMINA GELİR Mİ?

Leylekler hava durumuyla ilgilidir. Bulundukları yerlerde, Karadeniz'in kuzeyindeki sazlıklarda oluyorlar. O bölgelerde kuraklık var, zannedersem yiyecek bulamadılar ve erken gidelim dediler. Kış habercisi değildir.

METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının yarın ülkemiz genelinde, Cuma günü doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu için fırtına uyarısında bulundu.

İşte Meteoroloji tarafından yapılan açıklama...

Rüzgarın yarın (02.09.2021 Perşembe) Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (40-70 Km/saat) , yüksek kesimlerinde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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