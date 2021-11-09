Son dakika! Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Her şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndüHer şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı! Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?#Organize Suç
Gündeme bomba gibi düştü Şenol Güneş ve Fenerbahçe...Gündeme bomba gibi düştü! Şenol Güneş ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
İYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidirİYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidir#MHP
EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilginden önemli açıklamalarEYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar#Vedat Bilgin
Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz BeyLütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?#Lütfü Türkkan
İYİ Partiden Lütfü Türkkanı kurtarma operasyonuİYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ı kurtarma operasyonu#Lütfü Türkkan
Bu otomobiller çok ucuz Ticaret Bakanlığı satıyorBu otomobiller çok ucuz! Ticaret Bakanlığı satıyor!#Ticaret Bakanlığı
Avrupada start verildi... Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Aşı pasaportlarımıza ne olacakAvrupa'da start verildi... Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Aşı pasaportlarımıza ne olacak?#Koronavirüs
Dereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mıDereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mı?#Ünlüler
Tapuda büyük oyun Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardıTapuda büyük oyun! Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardı#Arsa
Kemalpaşa Belediyesinde rüşvet skandalı Çok sayıda gözaltı varKemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı var#Kemalpaşa Belediyesi
Sınırda inanılmaz görüntüler... Binlerce insan ölebilirSınırda inanılmaz görüntüler... Binlerce insan ölebilir! #Polonya
10 ay sonra evine döndü, ama kocasının adını bile anmadı10 ay sonra evine döndü, ama kocasının adını bile anmadı#Prenses Charlene
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı

#Prof. Dr. Orhan Şen#Hava Kirliliği#Sis
Son dakika Prof. Dr. Orhan Şenden hava kirliliği uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklama yaptı. "Sis ve soğuk hava ile ısınma ve ulaşımdan kaynaklı hava kirliliği başladı" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şen hava kirliliği açısından tehlikeli olan bölgeleri tek tek saydı.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sis ve soğuk hava ile ısınma ve ulaşımdan kaynaklı hava kirliliği başladı. Bugün İstanbul'un Ümraniye, Esenyurt, Alibeyköy, Sultangazi, Bağcılar, Mecidiyeköy ve Kartal'da hava kalitesi hassas durumda. Akhisar, Torbalı, Denizli, Ankara Siteler ve Çankaya (ulaşım), Iğdır'da sağlıksız durumda.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden son hava durumu raporuMeteoroloji'den son hava durumu raporu!Haberi görüntüle

HAVA DURUMU UYARISI

"Bugün akşam Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyı ve iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyısı ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu, Trabzon'un batısı ile Giresun Samsun, Ordu'da kuvvetli yağış. Sabah ve akşam kuzey ve iç kesimlerde sise devam. Batı Karadeniz ve Ege de rüzgar kuvvetli.

Son dakika Prof. Dr. Orhan Şenden hava kirliliği uyarısı

"Sıcaklıklar bu akşamdan itibaren kuzeyde 4-5 C iç doğu bölgelerde 7-8 C düşecek bu düşüş 2 gün sürecek Cuma günü yağışla birlikte soğuk hava terk ederek geçtiğimiz hafta gibi olmasa da sıcaklıklar 3-4 C yükselecek. Gene güney bölgelerde yağış yok."

Gözden Kaçmasın

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileriİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Orhan Şen#Hava Kirliliği#Sis

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini