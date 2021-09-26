Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Bugün çok güzel bir hava var, İstanbul’da 25-26 derece civarında. Güneydoğu’da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi.
Tatil havası var, hiç yağış yok Türkiye genelinde. Doğu Karadeniz’in kuzeyinde çok az bir yağış olabilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor 2 ila 4 derece yükselecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN UYARI
Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek.
Yağışlar artık normale döndü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki bir haftada öyle bir tehlike yok.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.