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Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Çarşamba gününe dikkat

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı bekleniyor. Önümüzdeki günler için hava durumu uyarısında bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek.' açıklamasında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün çok güzel bir hava var, İstanbul’da 25-26 derece civarında. Güneydoğu’da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi.

Tatil havası var, hiç yağış yok Türkiye genelinde. Doğu Karadeniz’in kuzeyinde çok az bir yağış olabilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor 2 ila 4 derece yükselecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN UYARI

Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek.

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Yağışlar artık normale döndü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki bir haftada öyle bir tehlike yok.

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MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji raporu hazırladı: Karadeniz ve Egede iki rekor

İlgili Haber:Meteoroloji raporu hazırladı: Karadeniz ve Ege'de iki rekor

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul